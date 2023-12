Podwyżki dla ponad 3 mln Polaków. Zarobki wzrosną już od 1 stycznia

Będzie to pierwsza podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku. Kolejne zwiększenie wynagrodzenia jest zaplanowane na lipiec, kiedy to świadczenia wzrosną do 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa ulegnie podwyższeniu do 28,10 zł.

Płaca minimalna wzrośnie od 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc., ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Są to daty 1 stycznia i 1 lipca.

Rząd podjął decyzję, że na początku 2024 r. płaca minimalna zostanie podwyższona do 4242 zł brutto. Od 1 lipca tego samego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł. W tym samym czasie, minimalna stawka godzinowa ulegnie podwyższeniu - do 27,70 zł od 1 stycznia i do 28,10 zł od 1 lipca.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., do kwoty 4242 zł, oznacza powiększenie o 752 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (3490 zł), co stanowi wzrost o 21,5 proc. Podobnie, podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4300 zł oznacza wzrost o 700 zł w porównaniu do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), co stanowi wzrost o 19,4 proc.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r., wynosząca 27,70 zł, oznacza wzrost o 4,9 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., co stanowi wzrost o 21,5 proc. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w porównaniu do kwoty z 1 lipca 2023 r., co stanowi wzrost o 19,5 proc.

Podwyżka płacy dla 3,6 mln Polaków

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ulegnie podwyższeniu o 2550 zł w porównaniu do 2015 r., co stanowi wzrost o 146 proc. Zgodnie z szacunkami rządu, minimalne wynagrodzenie otrzymuje 3,6 mln osób.

