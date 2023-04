Dolar spadł do najniższego poziomu od roku

Dolar najsłabszy od roku. Zyskało euro

Czwartkowe dane Departamentu Pracy USA pokazały, że w ubiegłym miesiącu wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) spadł najniżej od prawie trzech lat. Dzień wcześniej opublikowano dane o inflacji cen detalicznych, która spadła do 5 proc. w marcu, co jest najniższym odczytem od maja 2021 r.

W obliczu powyższych danych indeks dolara znacząco spadł. Pokazuje on zmianę wartości waluty wobec koszyka sześciu głównych walut. W piątek rano wyniósł on 100,78. To poziom najniższy od roku .

Złoty z kolei osłabił się względem kursu otwarcia o 0,11 proc. do euro, do ponad 4,63 zł i o 0,07 proc. względem franka szwajcarskiego, do prawie 4,72 zł. Polska waluta zyskała za to 0,19 proc. wobec dolara, którego wyceniano na blisko 4,19 zł.