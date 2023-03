Krach bankowy w USA. Gigantycznie tracą kolejne banki. Oto co się dzieje

Upadek SVB to największy tego typu przypadek w USA od 2008 r. i drugi w historii.

SVB był tzw. bank regionalny, to znaczy nie obejmował swoim zasięgiem całych Stanów Zjednoczonych. Nie znaczy to jednak, że był mały. Wręcz przeciwnie, jeszcze w czwartek na chwilę przed swoim upadkiem był mniej więcej dwa razy większy pod względem wartości giełdowej niż największy polski bank, PKO BP.

First Republic kolejny? Liczba ofiar po upadku SVB może się powiększyć

Podobnych co do wielkości banków jest w USA sporo, a rynek zastanawia się teraz, w jakim stopniu problemy SVB mogą dotyczyć także innych instytucji z sektora. Obecnie wśród faworytów zdaje się First Republic, który na otwarcie rynku giełdowego w USA stracił w poniedziałek 75 proc. swojej wartości, a od czwartku – 80 proc.