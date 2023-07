Złoty w czołówce walut na świecie. Oto dlaczego tak się dzieje

Jak zauważa Stajniak, złoty ma za sobą jednak jeden z dłuższych i gwałtowniejszych ruchów wzrostowych, patrząc z perspektywy ostatnich lat. W tym roku jest to już niemal 9-proc. umocnienie i w Europie silniejszy do dolara jest tylko forint, a na świecie z bardziej znanych walut meksykańskie czy chilijskie peso. Z kolei od szczytu kurs dolara z października 2022 r., złoty odrobił już ok. 20 proc.

Dlaczego tak się dzieje? Natura rynku bywa nieprzewidywalna. Mając to na uwadze, można wskazać co najmniej kilka powodów umacniania się polskiej waluty.

Złoty mocny do dolara i euro, bo... w 2022 r. rekordowo dużo tracił

Po pierwsze, jak coś leci w dół, to może się mocno odbić. Tak to wygląda w kontekście walut z naszego regionu, które w zeszłym roku rekordowo dużo traciły. Świat obawiał się wówczas galopującej inflacji, Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę, euro słabło w relacji do dolara, a pod koniec roku poważni eksperci nie wykluczali nawet załamania się niemieckiej gospodarki w trakcie zimy.

Mocny złoty – jak podkreśla Stajniak – to "oczywiście efekt mocnej słabości z zeszłego roku związanej z wojną w Ukrainie oraz mocnym luzowaniem polityki monetarnej z czasów pandemii. "Tak naprawdę złoty częściowo odrobił straty, ale historycznie wcale nie znajduje się na ekstremalnie wysokich poziomach" – podkreśla Stajniak.

I faktycznie, jak spojrzymy na kurs dolara, to możemy zobaczyć, że poziom 4 zł przekraczał w ostatnich latach bardzo rzadko. Poziom 4,40 zł, jeśli chodzi o kurs euro, też był jeszcze przed pandemią niespotykany. Tymczasem po rekordowym umocnieniu w pierwszej połowie 2023 r. za dolara we wtorek rano płaciliśmy 4,03 zł, za euro – 4,44 zł.

Kurs złotego może napotkać problemy. Zagrożeniem inflacja

W opinii Stajniaka obecnie kluczowym problemem może być dla złotego polityka monetarna i inflacja. Jeśli przytrafiłaby się sytuacja, w której RPP zacznie obniżać stopy, a inflacja na koniec roku odbije, rynek może zacząć wątpić, czy uda się ją w Polsce opanować.

EBC, Fed czy Bank Anglii dalej planują podnosić stopy procentowe, co może zmniejszyć atrakcyjność polskiego złotego. Wobec tego należy mieć nadzieje, że ceny surowców dalej będą spadać, a złoty pozostanie mocny, co pozwoli na dalsze i szybsze ograniczenie inflacji w Polsce – podkreśla ekspert.

Z drugiej strony – jak zauważa Stajniak – jeśli polska gospodarka miałaby wpaść w recesję, mogłoby się okazać, że taki scenariusz (mocny złoty) byłby dla nas gorszy.

Dobra passa złotego – jak podkreśla ekspert – w szczególności w ostatnich dniach odwzorowuje globalne nastroje na rynkach. Dolar tracił po piątkowych danych z rynku pracy, a dodatkowo pojawiły się głosy, że część członków Fed chciałaby dłuższego okresu wstrzymania się z dalszymi podwyżkami.

Efektem był wzrost kursu euro do dolara powyżej poziomu 1,10, co przełożyło się na spadek kursu dolara do złotego.

