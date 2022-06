Euro zamiast złotego? "To polska racja stanu"

Wiktor 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

A skąd wiemy jaka jest naprawdę inflacja w Polsce? KAŻDEMU rządowi niezależnie od opcji politycznej jest na rękę inflacja, bo ma większe wpływy do budżetu i KAŻDY rząd manipuluje kursami waluty. Wejście do strefy euro te manipulacje kończy i nareszcie byśmy się dowiedzieli jaki jest prawdziwy stan polskiej gospodarki. Ja wolę znać prawdę. Argumenty, że po wejściu euro wszystko zdrożeje mogą być słuszne ale ten wzrost cen to ich urealnienie, które kiedyś musi nastąpić. Lepiej wcześniej niż później. Takie Włochy, w których wzrost cen po wejściu do strefy euro był największy to był przecież przykład patologicznej gospodarki z 50-cio procentowym przepływem obrotów poza wszelkimi ewidencjami. I jeszcze jedno. W przypadku wojny, NATO-wskie kraje UE z pewnością w pierwszej kolejności będą bronić Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji i innych krajów strefy euro, bo to w końcu również ich waluta, a dopiero później Polski, Węgier, czy Czech, bo co ich będzie obchodzić złotówka, forint czy korona.