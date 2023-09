Europejski Bank Centralny zaskoczył "prawie jak Glapiński". Jest rekord

EBC podniósł stopy procentowe po raz ostatni?

Na podstawie swojej obecnej oceny Rada Prezesów uważa, że podstawowe stopy procentowe EBC osiągnęły poziom, który – utrzymany przez wystarczająco długi okres – w znaczący sposób przyczyni się do szybkiego powrotu inflacji do celu" – czytamy w komunikacie EBC.

Były członek RPP: EBC zrobił, co musiał

Prof. Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej, w rozmowie z money.pl przyznał, że EBC zrobił to, co do niego należało. - Zarówno europejski bank centralny, jak i amerykański FED, robią to, do czego są powołane: walczą z inflacją. Skoro EBC podniósł stopy, to oznacza, że wciąż nie był zadowolony z poziomu inflacji w strefie euro - stwierdził.