Fundacja odpowiada po tekście money.pl. Prezes mówi o powodzie do oburzenia

W piątek money.pl napisał, że niecałe dwa miesiące temu osoby związane z NBP powołały do życia Fundację Edukacji i Nauki Kopernik . Członkinią Rady Fundacji jest Kamila Sukiennik, szefowa gabinetu prezesa Glapińskiego i dyrektorka Departamentu Generalnego. W Radzie Fundacji zasiada także Piotr Turek, dyrektor Departamentu Komunikacji NBP oraz Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK).

Prezesem fundacji do 2 stycznia tego roku był Andrzej Szymków, który tak jak Piotr Turek pracuje w Departamencie Komunikacji NBP, gdzie jest podwładnym Turka. Obecnie prezesem fundacji jest Philipp Sebastian Eichholzer, dyrektor ds. międzynarodowych i rozwoju w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika (został nim w sierpniu 2023 r.), wcześniej związany z różnymi branżami, w tym muzyczną i modową.

- W zarządzie Fundacji są osoby pracujące w NBP, co może faktycznie sprawiać wrażenie konfliktu interesów i próby "wyciągnięcia" części działań oraz środków z NBP do Fundacji - mówił z kolei Krzysztof Izdebski, prawnik i ekspert w zakresie m.in. transparentności procedur w organizacjach publicznych. - Tego rodzaju relacje są bardzo nieprzejrzyste, bo NBP ma też sporą dowolność w finansowaniu różnych podmiotów i jeśli faktycznie dojdzie do przekazania środków na działalność Fundacji, można założyć, że nie będą temu towarzyszyć przejrzyste kryteria - dodał.