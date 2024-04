Gotówka w odwrocie? Parlament Europejski chce zmian w prawie

Ula25 23 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Jeszcze parę miesięcy i dyrektywą UE będziemy rozliczać papier toaletowy . Brak gotówki to atak na wolność każdego obywatela. Teraz też dostęp jest do niej utrudniony. Mieszkam w dużym mieście z liczbą mieszkańców do 50 tysięcy. W tym dużym mieście są tylko 2 / DWA / bankomaty. Kolejki do nich jak kiedyś za papierem. Za parę miesięcy i tych dwóch może nie być. Oby tak się nie stało. Pozdrawiam.