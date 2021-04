Hipoteka? Bardzo proszę. Banki luzują politykę, a Polacy chętnie korzystają

Zadłużamy się chętniej niż przed rokiem, a w porównaniu do stanu sprzed pandemii (marzec 2019 r.) liczba hipotek wzrosła o 35 proc. Obecny "boom" na kredyty zaczął się natomiast mniej więcej w listopadzie ur.

Banki zareagowały z pewnym opóźnieniem, ale ostatecznie dostępność do hipotek znacząco wzrosła. Luzowanie polityki kredytowej sprowadza się w tym przypadku do łagodzenia wymogu wpłaty własnej.

Co jednak wpływa na to, że tak chętnie skłaniamy się ku inwestycjom w mieszkaniówkę? Powodów jest kilka. Wśród nich należy wymienić m.in. niskie stopy procentowe oraz galopującą inflację, która motywuje Polaków do zakupu własnego "M".