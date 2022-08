Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego (CHF/PLN) 23.08.2022

Perfect 👍 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak by Gapa uczyl sie od SNB to Inflacja byla by mniejsza A On woli sluchac rzadu A nie reagowc jak Bank Centralny Lokowac kase i zbierac zysk raz sprzedawac zloto raz kupowac Nie wspomne o inwestowaniu kasy w akcje To robi Bank Swiss i ma zysk ktorzy dzieli z panstwem A to trzeba byc nie zalezenym a nie papetem parti