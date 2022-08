Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego (CHF/PLN) 30.08.2022

Kamil 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mało mnie to interesuje , spłaciłem swój kredyt na 30 lat we CHF wcześniej i teraz sytuacja się odwróciła , bank w którym miałem kredyt i który mnie doił przez 10 lat , teraz dzwoni do mnie regularnie z ofertami , a ja mu odpowiadam że z g....nym bankiem współpracować nie mam ochoty . Zdziwienie banksterów bezcenne