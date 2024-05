Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego PLN/CHF 23.05.2024

Wie co pisze! 34 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

..czy prawdą jest, że pan premier D. Tusk rozważa możliwość oparcia złotego o parytet zawartości tytanu, którego mamy ostrożnie licząc ok 100 ml ton w złożach na Suwalszczyźnie. Złoża są solidnie udokumentowane i potwierdzone przez Państwowy Instytut Geologiczny. Moneta tytanowa o wymiarze obecnej złotówki warta by była dziś ok 3,5 zł! Była by to odważna rewolucja w systemie oświatowym monetarnym