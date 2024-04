Ile straciła szwajcarska spółka Orlenu? Nieoficjalne informacje

Co mówił komunikat Orlenu? Kluczowe słowo "przewiduje"

Koncern wcześniej w komunikacie twierdził, że od maja 2023 r. OTS wypłaciła ok. 1,6 mld zł zaliczek pośrednikom handlu ropą naftową. Dostawy miały być zrealizowane do końca stycznia 2024 r., jednak firmy nie wywiązały się z zobowiązań ani nie rozliczyły się z Orlenem po wezwaniu do zwrotu zaliczek. Co istotne, przedpłaty zostały wypłacone bez zastosowania zabezpieczeń i trały do podmiotów, z którymi Orlen wcześniej nie współpracował.