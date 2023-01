Premier z dnia na dzień zabronił gotówki. Jest wyrok sądu

dzik 54 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Do końca życia tego nie zapomnę... Moja pierwsza daleka podróż i trafiło na Indie. Wymieniłem sobie dolary na rupie bo wybierałem się na Goa (Palolem) a że tam z bankomatami ciężko to dobrze, że wziąłem więcej. Potem podróż do Bombaju na kilka dni i zdziwienie, że w bankomatach nie ma pieniędzy... Akurat dzień wcześniej premier wygłosił to orędzie. Pieniądze się skończyły, a właściciel hotelu poinformował mnie, że "only cash"... Bankomaty puste a jak tylko dowiezli kasę znikała w kilka minut. Zagraniczne karty zostały zablokowane w ich bankach więc i tak nie byłoby mozliwości wypłaty. Nawet western union przestało funkcjonować Jadłem tam gdzie można było płacić kartą, co w Indiach mija się z celem. Przy wymeldowaniu właściciel jednak się "zlitował" i wyciągnął terminal ;) Z perspektywy czasu miło się to wspomina