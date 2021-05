Kursy walut. Inflacja przestraszyła inwestorów. Jednak tylko na chwilę

Jeśli chodzi z kolei o to co dzieje się po weekendzie, początek nowego tygodnia na rynku akcji przynosi nam dobre nastroje, a to za sprawą utrzymania sentymentu z końcówki ubiegłego tygodnia, gdzie główne indeksy giełdowe na świecie wyraźnie zyskiwały w czwartek i piątek. Niemiecki indeks giełdowy znajduje się bardzo blisko historycznych maksimów. Aby doszło do ustanowienia nowych rekordów, czyli pokonania szczytów z 16 kwietnia, brakuje mu niecałych 100 punktów.