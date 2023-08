Rubel osiada na dnie. Bank Rosji zwołuje nadzwyczajną naradę

Zobacz także: Stopy procentowe w dół przed wyborami? Członek RPP: to będzie szkolny błąd

Wzrost stopy procentowej

21 lipca Bank Rosji podniósł główną stopę procentową z 7,5 do 8,5 proc. Przekazano wówczas, że było to wynikiem rosnącej presji inflacyjnej. Miała ona wynikać z faktu, że zdolność do zwiększania produkcji nie nadążała za wzrostem popytu krajowego.