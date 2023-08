I po cudownym odbiciu rubla. Rosyjska waluta coraz bliżej nowego dna

Rosjanie przed atakiem na Ukrainę za jednego dolara płacili ok. 75-80 rubli. Po napaści zbrojnej, która zaczęła się w lutym 2022 r., rosyjska waluta się załamała. Jej wartość najniżej spadła do poziomu 150 rubli za dolara. Było to efektem m.in. zachodnich sankcji wobec reżimu Władimira Putina, w tym odłączenia Rosji od systemu SWIFT.