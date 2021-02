Kursy walut. Banki centralne dostały to, czego "chciały". Kluczowa będzie wiosna

Sugerowały one, że chcą wyższej inflacji, aby uzasadnić ekstremalnie ekspansywną politykę, ale jednocześnie w duszy bankierzy mieli nadzieję, że do tego wzrostu inflacji nie dojdzie (przynajmniej za ich kadencji), bo świat uzależniony od darmowego pieniądza mógłby przeżyć szok.

Taki szok zaczyna mieć miejsce. To, czy on okaże się poważny czy nie, to wciąż sprawa otwarta – jak wielokrotnie podkreślałem, kluczowa będzie wiosna, gdzie wraz z otwieraniem się gospodarek tendencje inflacyjne mogą się utrwalić.