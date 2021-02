PKB Polski w dół. GUS publikuje dane za czwarty kwartał 2020 roku

Tak 26 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

PKB spadało już przed pandemią. Wpompowanie największych środków w Unii Europejskiej - jak mówił premier - w pobudzanie gospodarki, dało marny efekt. Ale najwyższa inflacja w Europie plus największe tempo zadłużania się, przy spadku inwestycji to niwzła droga do nikąd.