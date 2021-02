Rafako potrzebuje pomocy państwa lub nowego inwestora. Chodzi o tysiąc miejsc pracy

Szukanie inwestora

- Bez inwestora spółka oczywiście nadal ma szanse na przetrwanie, ale będzie musiała znacznie ograniczyć działalność. Będzie jej brakowało dostępu do kapitałów, a bez tego trudno startować w przetargach, tym bardziej, że będzie musiała także realizować układowe zobowiązania - wskazuje Radosław Domagalski-Łabędzki.

- W efekcie na zwolnieniu 400 pracowników, co zakładały trwające obecnie zwolnienia grupowe, się raczej nie skończy - przyznaje.

- Tylko pomoc państwa lub pozyskanie inwestora może zahamować proces redukcji zatrudnienia na założonym etapie - podkreśla prezes i jednocześnie zaznacza, że będzie to możliwe tylko w przypadku uprawomocnienia się decyzji o układzie z wierzycielami. Bo bez tego firma wróci do punktu wyjścia z połowy ubiegłego roku.

Trzy ważne miesiące

- Jeśli chodzi o harmonogram, to postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel, by w ciągu trzech miesięcy doprowadzić do ostatecznych decyzji inwestorów - wskazuje w rozmowie z money.pl Maciej Stańczuk, odpowiedzialny w zarządzie za znalezienie inwestora.