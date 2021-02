Inflacja w Europie rośnie. Podwyżki cen najwyższe w Polsce

ZK590 36 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

i jak się ma ta rekordowa waloryzacja emerytur do rekordowej inflacji ? czy wzrost wpływów VAT nie wynika z galopującego wzrosty cen ? czy wzrost emerytur średnio o 20 euro to szczyt możliwości tego państwa, to dbałość o ludzi, którzy całe życie uczciwe pracowali dla dobra tego kraju ? czy to nie jest eutanazja starych ludzi tylko ładnie i elegancko "sprzedana" zwłaszcza teraz gdy ich pesel w praktyce wyklucza ich z opieki lekarskiej ?