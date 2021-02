Benzyna po 5 zł? To cena "powrotu do normalności" po COVID-19

Piątka na celowniku

Piątki z przodu jeszcze nie będzie (pomijając pojedyncze stacje, które zawsze mają wyższe stawki, np. na autostradach) w przypadku popularnej benzyny 95-oktanowej. Przewidywana średnia krajowa na ten tydzień to 4,68-4,80 zł za litr. Praktycznie to samo dotyczy diesla.

To oznacza, że za wlanie do baku 50 litrów trzeba będzie zapłacić około 234-240 zł. A ci kierowcy, których podwyżki nie dotyczą, bo zawsze leją za 50 zł, w tej cenie mogą liczyć na niewiele ponad 10 litrów.

Z tak kosztowną "przyjemnością" zatankowania "do pełna" nie mieliśmy do czynienia od blisko roku. A jeszcze na przełomie kwietnia i maja litr benzyny był około złotówę tańszy.

Droga ropa na światowych giełdach

Baryłka ropy typu West Texas Intermediate (WTI) na nowojorskiej giełdzie wyceniana jest obecnie na blisko 60,5 dolara. To oznacza zwyżkę o ponad 2 proc. w porównaniu z piątkiem i o prawie 5 proc. względem poprzedniego poniedziałku. Co więcej, w skali ostatnich trzech miesięcy mowa o podwyżkach rzędu 50 proc.

Po wykresie notowań ropy widać wyraźnie, że z pewnymi przerwami cena surowca rośnie od kwietnia, po załamaniu związanym z wybuchem pandemii COVID-19. Można powiedzieć, że obserwowane od długiego czasu podwyżki na stacjach to efekt "powrotu do normalności".

- Zwalczenie pandemii to ten główny impuls, który stoi za rosnącymi od miesięcy cenami ropy. Powrót do normalności będzie bowiem oznaczał większe zapotrzebowanie na paliwa do transportu czy przemysłu - tłumaczy Jakub Bugucki.

Dodaje, że innym istotnym czynnikiem wpływającym na wyższe ceny była styczniowa decyzja głównego gracza kartelu OPEC, czyli Arabii Saudyjskiej, by ograniczyć wydobycie i produkcję ropy. Do tego dochodzi np. kwestia wielkiego programu pomocowego w USA, z którego pieniądze popłyną do zwykłych Amerykanów, co powinno przełożyć się m.in. na wzrost konsumpcji i zapotrzebowanie na paliwa.