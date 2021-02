Ceny mieszkań będą rosły. Za trzy lata metr kwadratowy może kosztować 11 tys. zł

Jadzia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 31 6 Odpowiedz

Pierdy pierdy, a w ogłoszeniach coraz więcej mieszkań do sprzedania. To sponsorowany artykuł mający utrzymać wysokie ceny mieszkań, dziś nie warto inwestować w mieszkania. Nie ma zajęć na uniwersytetach, nie ma pracy dla emigrantów, lokale są ale nie ma chętnych do ich najmu. Natomiast utrzymanie pustostanów kosztuje. Ze 100 zł utopionych w lokal w najbliższych latach zwróci się 92 zł, uwzględniając niskie odsetki bankowe. Gdy musimy płacić czynsz to odzyskamy około 80 zł z 100 zł zainwestowanych. Wielu chętnych dwa lata temu do kupna , straciło pracę i zdolności kredytowe, wielu nie spłaca kredytów, mieszkania te coraz częściej pojawią się na rynku wtórnym. Deweloperzy mają nóż na gardle, muszą płacić odsetki za kredyty inwestycyjne, a nie mogą sprzedać mieszkań.