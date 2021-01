Koronakryzys. 18 banków na minusie, a reszta z połową zysków. Klienci sięgną głębiej do kieszeni

Mimo pandemii i wielu ograniczeń bankomaty wydają pieniądze, oddziały banków są otwarte, a dostęp do rachunków przez internet jest niezakłócony. Mogłoby się wydawać, że banki suchą stopą przeszły przez kryzys wywołany przez COVID-19. Nic bardziej mylnego.

Sektor bankowy otrzymał bardzo silne uderzenie. I choć nie był to cios nokautujący, jeszcze dłuższy czas banki mogą toczyć walkę o powrót do zysków sprzed pandemii. Eksperci pytani przez money.pl zapewniają, że klienci mogą być spokojni o swoje pieniądze ulokowane w bankach, ale na opłaty czy prowizje wydadzą więcej.

Choć cały sektor jest nadal na plusie, to sytuacja wygląda diametralnie inaczej, gdy popatrzy się na kondycję poszczególnych spółek. Aż 18 banków (7 komercyjnych i 11 spółdzielczych) na koniec listopada 2020 było na minusie. Po jedenastu miesiącach nie mogły się pochwalić ani złotówką zysku. Musiały za to tłumaczyć się ze strat, które w sumie przekroczyły ponad miliard złotych.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kto dokładnie stracił. KNF nie pokazuje palcem na konkretne banki, ale zbliża się już czas publikacji raportów kwartalnych. Wkrótce będzie więc można zweryfikować, które zarabiają, a które nie. Pierwszy z banków notowanych na giełdzie w Warszawie - Millennium - szczegółowe wyniki zaprezentuje we wtorek 2 lutego.

- Znaczący spadek zysków w sektorze bankowym był głównie efektem rosnących rezerw na ryzyko kredytowe i spadku wyniku z odsetek, co jest efektem niskich stóp procentowych. Nie zdołały tego zrównoważyć rosnące opłaty i prowizje oraz oszczędności kosztowe w codziennej działalności - tłumaczy sytuację Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI.

Co to oznacza dla klientów?

Z informacji przekazanych przez KNF wynika, że banki, które notują straty, to nie tylko lokalne i najmniej liczące się instytucje. W tych 18 bankach ulokowanych jest 10 proc. wszystkich oszczędności Polaków.

Nasuwa się więc pytanie: czy klienci mają powody, by martwić się o swoje pieniądze?

- Klienci nie powinni się obawiać o bezpieczeństwo swoich depozytów, gdyż sektor wciąż jest stabilny. Należy się jednak przygotować na to, że w sytuacji spadających zysków i niskich stóp procentowych banki zechcą sięgnąć do kieszeni klientów, nakładając na nich coraz to nowsze opłaty - wskazuje dr hab. Łukasz Kozłowski z Katedry Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka w Akademii Leona Koźmińskiego.