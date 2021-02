Banki odkładają kolejne setki milionów złotych na pozwy frankowiczów. Co z ugodami?

W ostatnich dniach wiele największych banków działających w Polsce prezentowało wstępne wyniki finansowe za 2020 rok. Okazuje się, że ich zyski spadły mniej więcej o połowę. Obciążeniem dla nich była nie tylko pandemia i jej konsekwencje, ale też ciągle nierozwiązany problem z kredytami we frankach.

Jeśli do tego dodamy wcześniej zawiązywane rezerwy, okaże się, że największe banki notowane na warszawskiej giełdzie (jest ich około dziesięciu) na dotychczas rozpoczęte sprawy sądowe odłożyły już blisko 6 mld zł. A przecież większość frankowiczów ciągle czeka z pozwami, licząc na systemowe rozwiązanie problemu.

Warto podkreślić, że nie jest to tylko problem frankowiczów czy banków. Straty wynikające z ciągnącej się latami frankowej telenoweli odbijają się też na innych klientach. Instytucje finansowe, chcąc poprawić swoje wyniki, podnoszą opłaty i prowizje za dużą część usług.

Przez długi czas w temacie frankowiczów niewiele się działo, ale od kilku tygodni bardzo wiele mówi się o ugodach z klientami. Najpierw, pod koniec stycznia, PKO BP poinformował o pierwszej tego typu umowie z frankowiczami . Następnie o podobnych rozwiązaniach głośno zaczęli mówić prezesi innych banków, a także włączył się do tego Narodowy Bank Polski (NBP).

KNF i głos banków

Propozycję ugód przedstawił przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W dużym uproszczeniu można wskazać, że klient mógłby w tej propozycji "zamienić" mieszkaniowy kredyt frankowy na złotowy, tak jakby był nim od początku. Jednak konstrukcja tego ma być taka, że nie faworyzowałoby to frankowicza względem kredytobiorcy, który kilkanaście lat temu wziął złotówkowy kredyt.

- Ta teza przewodniczącego, żeby sprowadzić kredyt do historycznego wymiaru kredytu złotowego, przez to niefaworyzowanie tych kredytobiorców - co też nie do końca jest prawdą - ona się w mojej ocenie intelektualnie broni - komentował propozycję prezes mBanku Cezary Stypułkowski.