Ugody z frankowiczami. PKO BP zaprezentował mapę działań

Ta kwota została wyliczona przy założeniu, że przewalutowane byłyby wszystkie kredyty walutowe. Jak zapewniają przedstawiciele banku, jest to kwota do udźwignięcia, bo PKO BP ma bufory w kapitale na poziomie 10 mld zł.

Na konferencji poświęconej omówieniu wyników przybliżony harmonogram i mapę działań PKO BP w tej kwestii nakreślił prezes Zbigniew Jagiełło, który zastrzegł, że nie jest to zwyczajna sytuacja i wymaga nadzwyczajnego podejścia do całego procesu, a więc i czasu.

- Pierwsza faza, która już się zakończyła, to badanie klientów. Wyniki ankiet pokazały, że około 70 proc. klientów jest chętnych na ugodę, 25 proc. potrzebuje dodatkowych informacji, a około 5 proc. podchodzi do tematu sceptycznie - wskazał prezes Jagiełło.

Kolejne etapy

Wskazał, że w kolejnym etapie, który właśnie trwa, PKO BP zawrze kilkadziesiąt umów, by zobaczyć, jakie rodzi to wyzwania dla banku, m.in. od strony operacyjnej. Chodzi o to, by przygotować się na możliwość masowego zawierania tego typu ugód.