Kurs złotego. Jak zareagowała polska waluta na niedzielny atak?

W poniedziałek około godziny 7,20 złoty minimalnie umacniał kurs wobec głównych walut. Najbardziej zyskiwał do dolara - 0,1 proc., który kosztował 4,03 zł. Frank stracił do złotego 0,06 proc. i kosztował 4,40 zł. Polska waluta nieznacznie zyskiwała również do euro - 0,01 proc., za które trzeba było zapłacić 4,29 zł.