Koniunktura w Polsce. Są nowe dane

W marcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym (NSA) wyniósł minus 7,2 pkt wobec minus 8,2 pkt w lutym. W budownictwie odnotowano wzrost z minus 5,5 pkt do minus 4,0 pkt, a w handlu hurtowym spadek z plus 0,5 pkt do minus 0,6 pkt. W handlu detalicznym wskaźnik poprawił się z minus 3,8 pkt do minus 1,2 pkt. - informuje Główny Urząd Statystyczny.

W transporcie i gospodarce magazynowej wskaźnik obniżył się z minus 4,2 pkt do minus 4,7 pkt. W zakwaterowaniu i gastronomii odnotowano znaczącą poprawę - z minus 6,0 pkt do plus 2,7 pkt. W informacji i komunikacji wskaźnik spadł z plus 11,1 pkt do plus 9,4 pkt, a w finansach i ubezpieczeniach wzrósł z plus 18,9 pkt do plus 21,3 pkt.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Afera taśmowa z udziałem Marka Belki. Dlaczego w 2014 r. nie było wniosku do Trybunału?

Koniunktura. Są nowe dane GUS

Najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 21,3 pkt), choć jest to wynik poniżej średniej długookresowej (plus 25,6 pkt). Najbardziej pesymistyczne nastroje panują w przetwórstwie przemysłowym (minus 7,2 pkt), transporcie i gospodarce magazynowej (minus 4,7 pkt) oraz budownictwie (minus 4,0 pkt).

W większości badanych obszarów sygnalizowany jest brak zmian lub pogorszenie składowych "diagnostycznych", natomiast w przypadku "prognostycznych" przeważa poprawa.

GUS zbadał rynek pracy

W badaniu koniunktury GUS za marzec znalazł się dodatkowy moduł pytań dotyczących rynku pracy. I tak w przypadku pracowników relatywnie łatwych do zastąpienia 74,7-86,4 proc. firm w zależności od branży zamierza w najbliższych trzech miesiącach utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie. Zwiększenie zatrudnienia planuje od 3,3 proc. (handel hurtowy) do 13,3 proc. (przetwórstwo przemysłowe) przedsiębiorstw, a redukcje od 5,7 proc. (zakwaterowanie i gastronomia) do 12,3 proc. (transport i gospodarka magazynowa).

Jeśli chodzi o pracowników relatywnie trudnych do zastąpienia, od 84,2 proc. (transport) do 91,3 proc. (handel hurtowy) firm chce utrzymać obecny stan zatrudnienia. Zwiększenie liczby etatów planuje od 2,8 proc. (handel detaliczny) do 9,4 proc. (transport) przedsiębiorstw, a zwolnienia od 2,5 proc. (zakwaterowanie i gastronomia) do 6,9 proc. (handel detaliczny).

Na poziom wynagrodzeń pracowników w firmach w istotnym stopniu wpłyną: utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń (od 45,2 proc. w zakwaterowaniu i gastronomii do 58,5 proc. w przetwórstwie), sytuacja finansowa firmy (od 57,2 proc. w handlu detalicznym do 66,1 proc. w transporcie) oraz utrzymanie konkurencyjnych płac (od 22,5 proc. w zakwaterowaniu i gastronomii do 38,9 proc. w przetwórstwie).

Decyzje firm w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń oparte są w istotnym stopniu głównie na podstawie bieżących danych (od 63,0 proc. w handlu hurtowym do 75,0 proc. w przetwórstwie). W mniejszym stopniu firmy kierują się oczekiwaniami dotyczącymi zmian długookresowych - rocznych (od 29,5 proc. w zakwaterowaniu i gastronomii do 46,6 proc. w transporcie).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka makroekonomia pieniądze

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.