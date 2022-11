Kontrowersje na otwarciu tunelu. Przedstawiciel KE niedopuszczony do głosu

Choć Unia Europejska wyłożyła ogromne pieniądze na budowę tunelu na zakopiance, to polskie władze pominęły ten fakt podczas hucznego otwarcia inwestycji. Okazuje się, że to jednak nie koniec kontrowersji. Jak przekazał przedstawiciel KE, wbrew wcześniejszym uzgodnieniom z resortem infrastruktury nie dopuszczono go do głosu.