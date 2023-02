Złoty gwałtownie słabnie. Oto co się stało

Amerykański rynek pracy radzi sobie lepiej zdecydowanie od oczekiwań

W amerykańskiej gospodarce w styczniu 2023 r. powstało przeszło pół miliona nowych miejsc pracy w sektorach poza rolnictwem, gdy szacunki analityków zakładały wzrost, ale rzędu 200 tys. etatów. Co więcej, stopa bezrobocia w USA obniżyła się nieoczekiwanie z 3,6 do 3,4 proc., osiągając tym samym najniższe poziomy od... 1969 r.

Jak zauważa, te zaskakujące dane zmieniły gwałtownie nastroje na rynkach . Rosną teraz szanse na uniknięcie recesji. To ma też oznaczać, że amerykański Fed nie zatrzyma cyklu podwyżek tak wcześnie, jak to jeszcze w czwartek szacowano.

W efekcie kurs USDPLN urósł do ponad 4,38 zł (stan na g. 13:00), co oznacza, że dolar jest o przeszło 12 groszy ponad czwartkowym minimum . Jak uważa analityk Cinkciarz.pl, na razie ten skok ma jednak charakter korekty.

Czy dolar będzie dalej się umacniać? Oto co będzie miało kluczowe znaczenie

Na jak długo dolar "wrócił do gry"? To pytanie w poniedziałkowym komentarzu stawia sobie dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego XTB. W jego ocenie optymizm, który obserwowaliśmy na rynkach finansowych na początku 2023 r., był przesadzony.

"Owszem, można sobie wyobrazić scenariusz, gdzie gospodarka wraca do wzrostu, inflacja po prostu zanika w wyniku otwarcia Chin i banki mogą swobodnie powrócić do niskich stóp procentowych. Musi to jednak zakładać bardzo korzystny splot okoliczności i przede wszystkim hipotezę, że oczekiwania inflacyjne nie zdążyły się już utrwalić, co nie jest takie oczywiste" – podkreśla Kwiecień.