Dziki szał na rynkach finansowych. Oto co to oznacza dla kursu złotego

Amerykański bank centralny w 2022 r. podnosi stopy procentowe, by walczyć z inflacją. Szef Fedu Jerome Powell w środę jeszcze raz podkreślił, że to najważniejszy obecnie cel, a "jest jeszcze długa droga do tego, by ustabilizować ceny". Z drugiej strony zauważył jednak, że są powody, by złagodzić tempo podwyżek stóp procentowych. Giełdowe byki (inwestorzy nastawieni optymistycznie) odczytali to jako szansę na złagodzenie kursu przez amerykański bank centralny, co w dominującej ocenie ma oznaczać lepsze czasy dla rynku akcji czy obligacji.