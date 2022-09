"Rzeź" miliarderów. Z ich majątku wyparowały 93 miliardy dolarów. Oto co się stało

Nasdaq to nowojorska giełda, która skupia notowania spółek z branży technologicznej do tego stopnia, że jej indeks traktuje się jako punkt odniesienia, jak radzi sobie ten sektor amerykańskiej gospodarki.

Nasdaq leci w dół. 2022 r. to koniec gigantycznej hossy?

Na początku marca 2009 r. to był czas, gdy amerykański rynek zaczynał zbierać się z kolan po kryzysie wywołanym przez gigantyczną bańkę na rynku pożyczek hipotecznych. Nasdaq Composite nurkował poniżej 1300 punktów. W listopadzie 2021 indeks "szalał" powyżej granicy 16000 punktów, co oznacza, że inwestor z marca 2009 r. odnotowywał wtedy na swoim koncie 1100 proc. zysku.

Jeff Bezos w jeden dzień stracił 10 miliardów dolarów, Elon Musk – 8 miliardów

Ogólnie nie jest to też dla nich najlepszy rok. Jak wylicza "Bloomberg" top 500 najbogatszych ludzi świata jest biedniejsze o 1,2 biliona dolarów, niż jeszcze na początku 2022 r. Wśród rekordzistów jest Zuckerberg, który od stycznia 2022 r. z powodu załamania się kursu Meta stracił ponad połowę swojego majątku (ok. 68 miliardów dolarów).

Giełdowi gracze mają winnego. Ma być nim szef Fedu Jerome Powell

Za tą ilustracją czai się historia, która dominuje w przekazie o tym, co teraz dzieje się na giełdach. Spadki wartości aktywów tłumaczy się rozpoczęciem gwałtownego cyklu podwyżek stóp procentowych przez amerykański bank centralny. Z drugiej strony to on miał też odpowiadać za rekordowe wzrosty, szczególnie w trakcie epidemii koronawirusa , gdy rynki odżyły po decyzji Powella w marcu 2020 r. o stymulacji gospodarki na niespotykaną wcześniej w historii skali .

Impulsem do wtorkowej wyprzedaży były dane o inflacji w USA, która wyniosłą 8,3 proc. (CPI) i nieznacznie przebiła oczekiwania rynku. To wystarczyło, by akcje leciały w dół. Dlaczego? Złe dane o inflacji w powszechnej ocenie analityków grzebią nadzieje na zwrot w polityce amerykańskiego banku centralnego. To ma odbić się negatywnie szczególnie na tych sektorach, gdzie wzrosty finansowano tanim długiem, licząc na osiągnięcie zysków w nieokreślonej przyszłości. Dlatego też, jak wcześniej rekordowo rosły akcje spółek na giełdzie Nasdaq, tak też teraz biją rekordy, jeśli chodzi o spadki.