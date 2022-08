Najważniejsze przemówienie w światowej gospodarce w tym roku? Jerome Powell przemawia w Jackson Hole

Tekst będzie aktualizowany na bieżąco, gdy rozpocznie się przemówienie Powella o godz. 16.

Jackson Hole to położona w górach malownicza miejscowość, gdzie co roku (z przerwą na pandemię) w luksusowym resorcie Jackson Lake Lodge spotykają się bankierzy centralni z całego świata. Przemówienie Powella jest najważniejszym wydarzeniem serii spotkań, które trwają od czwartku do soboty.

Co powie Powell w Jackson Hole? Amerykańska giełda czeka

Jak zauważali amerykańscy komentarzy przed wystąpieniem Powella w Jackson Hole, najprawdopodobniej szef banku centralnego USA kolejny raz podkreśli, że zamierza zrobić wszystko, co możliwe, aby walczyć z inflacją. Jako prawdopodobny telewizja CNBC oceniła także, że Powell zauważy, że po zakończeniu cyklu podwyżek stopy procentowe przez pewien czas będą utrzymane na tym samym poziomie.

Ostudzi to zapędy giełdowych byków (zwolenników teorii, że rynki pójdą w górę), z których wielu skłonnych jest zakładać, że zaraz stopy procentowe znowu będą obniżone. To z kolei miałoby być sygnałem dla rynku akcji i innych instrumentów finansowych, że "piekła nie ma", a ostatni okres niesłychanych wzrostów będzie trwał nadal. Jeśli nie wiecznie, to przynajmniej jeszcze przez jakiś czas.

Z kolei giełdowe niedźwiedzie (zwolennicy teorii, że rynki pójdą w dół) przypuszczają raczej, że okres rynkowej posuchy, który zaczął się na początku 2022 r., przedłuży się co najmniej na drugą jego połowę. Najwięksi giełdowi pesymiści nie wykluczają nawet kryzysu porównywalnego z tym z lat siedemdziesiątych XX wieku, gdy amerykański indeks S&P 500 czekał aż do połowy 1980 r., by powrócić do poziomu notowanego w styczniu 1973.

W 2022 r. mamy tymczasem prawdziwy giełdowy rollercoaster. I tak S&P 500 z historycznego maksimum w listopadzie 2021 r. na poziomie powyżej 4700 punktów, spadł do poziomu 3666 punktów w czerwcu 2022 r. (-22 proc.), by odbić się do poziomu 4200 punktów obecnie. To dalej 11 proc. poniżej rekordu, ale już o 14 proc. wyżej niż w czerwcu.

W USA stopy procentowe idą w górę od marca 2022 r.

Szef Fedu (amerykański bank centralny) Jerome Powell podwyższa stopy procentowe od marca 2022 r. Podjął też decyzję o zaprzestaniu skupu aktywów i odwrócenie tego procesu poprzez redukcję własnego bilansu. To zacieśnianie polityki monetarnej ma spowodować spadek tempa inflacji, która – jak przyznał wcześniej Fed – zaczęła wymykać się spod kontroli. Powell już wcześniej w tym roku ogłosił, że "zrobi wszystko", by powrócić do założonego celu inflacyjnego, który w USA wynosi 2 proc.

Po decyzji z lipca o podwyżce o 75 punktów bazowych amerykańskie stopy procentowe znalazły się w przedziale od 2,25 do 2,50 proc. Łącznie skok stóp procentowych w czerwcu i w lipcu wyniósł aż 150 pb. To najbardziej gwałtowny wzrost w USA od lat 80.

Tymczasem inflacja, która w czerwcu 2022 r. w USA osiągnęła poziom 9,1 proc. rok do roku, nienotowany od 1981 roku, w lipcu 2022 r. nieco zwolniła, ale tylko do poziomu 8,5 proc.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.