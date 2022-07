Bank centralny USA zdecydował. Czegoś takiego nie było od lat 80.

Po decyzji Banku Centralnego USA (Fed) stopy znalazły się w przedziale od 2,25 do 2,50 proc. Łącznie skok stóp procentowych w czerwcu i w lipcu wyniósł aż 150 pb. To najbardziej gwałtowny wzrost kosztu pieniądza w USA od lat 80.

Jest to jedna z najszybszych zmian w polityce monetarnej USA w historii.

Nieco ponad cztery miesiące temu stopa procentowa była bliska zeru, a Fed co miesiąc skupował obligacje o wartości miliardów dolarów, aby pomóc gospodarce wyjść z pandemii COVID-19 - informuje Reuters.

Podczas ostatniego, czerwcowego posiedzenia Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 75 pb. To pierwsza tak duża podwyżka od 1994 r., czyli 28 lat. Seria podwyżek stóp rozpoczęła się w marcu. Wtedy Bank Centralny USA podniósł główną stopę procentową w USA do przedziału 0,25-0,50 proc.

Sama podwyżka nie zaskakuje. Eksperci byli jednak podzieleni co do tego, jak wysoko wzrośnie oprocentowanie. Średnia prognoz sugerowała podwyżkę o 75 pkt. bazowych, choć pojawiały się też głosy zachęcające do bardziej zdecydowanego działania i podwyżki stóp o 100 pkt. bazowych.