EBC zdecydował. To pierwsza podwyżka stóp procentowych od 11 lat

Europejski Bank Centralny (EBC) po latach stagnacji w zdecydował się podwyżkę stóp procentowych i to od razu o 50 punktów bazowych. Oznacza to, że od 27 lipca tego roku trzy stopy procentowe: stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących, stopa i stopa depozytu w banku centralnym wzrosną odpowiednio do 0,50 proc., 0,75 proc. i 0,00 proc. Podwyżka ma pomóc w walce z inflacją, która w czerwcu tego roku w strefie euro wyniosła 8,6 proc. (dla porównania w Polsce było to 15,5 proc.).