Są nowe dane GUS. Oto wysokość inflacji w Polsce

Co kształtowało inflację w czerwcu

Największy wkład w inflację mają paliwa i ceny energii , których dynamika przyspieszyła wyraźnie po wybuchu wojny - informuje w oficjalnym komentarzu Biuro Analiz Makroekonomicznych Millennium. Analitycy tego banku zauważają, że w czerwcu tego roku ceny paliw wzrosły o 9,4 proc. mdm (miesiąc do miesiąca) i aż 46,7 proc. rdr (rok do roku).

"Zwyżki kontynuują także ceny energii, szczególnie opału, którego ceny w czerwcu były aż o 122 proc. wyższe niż przed rokiem. To odzwierciedlenie trudnej sytuacji na rynku węgla. Inflacja ma jednak szeroki zakres i odzwierciedla też silny popyt w gospodarce. Znajduje to odzwierciedlenie w kontynuacji zwyżek cen usług (+11,5 proc. rdr) oraz inflacji bazowej, która według naszych szacunków wzrosła do ok. 9 proc. rdr z 8,5 proc. rdr w maju. Potwierdza to, iż w warunkach wciąż silnego popytu przedsiębiorcy są w stanie przerzucać wysokie koszty produkcji i zaopatrzenia na ceny detaliczne" - analizują eksperci Millennium.