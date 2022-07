Kiedy mamy do czynienia z inflacją galopującą?

Inflacja to zjawisko opisujące przeciętny poziom cen i usług. W zależności od sytuacji gospodarczej zjawisko to może charakteryzować się odmiennym nasileniem. Jednym z rodzajów inflacji jest inflacja galopująca, z którą mamy do czynienia w Polsce. W czerwcu 2022 roku inflacja w Polsce przekroczyła bowiem 15,6 proc. Co to jest inflacja galopująca i jakie niesie za sobą skutki?