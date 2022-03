Jak uchronić się przed inflacją?

Jak inflacja „zjada” nasze oszczędności?

Inflacja przede wszystkim skutkuje spadkiem siły nabywczej pieniądza. Jej konsekwencją jest również szybki wzrost cen towarów oraz usług. Co to oznacza w praktyce? Wraz ze spadkiem wartości pieniądza, za tą samą kwotę nie możemy już kupić takiej samej ilości towarów czy usług, co kiedyś.