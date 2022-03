Czy opłaca się inwestować w nieruchomości?

Inwestowanie w nieruchomości to jedna z popularnych strategii pozwalających na bezpieczenie ulokowanie kapitału. W czasie, kiedy inflacja cały czas rośnie, sposób ten wydaje się jednym z najbardziej opłacalnych. Aby jednak inwestycja przyniosła oczekiwany zysk, trzeba wiedzieć, w co warto inwestować i jak zrobić to skutecznie. Jakie są formy inwestowania w nieruchomości i która z nich się najbardziej opłaca?