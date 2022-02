Flipping – co to takiego i jakie niesie konsekwencje dla rynku mieszkaniowego?

sd sd sd 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No no wszystko jest przez fliperów. A czym się rożni kupienie mieszkania do remontu i jego sprzedaż od kupienia działki i budowy i sprzedaży??? Moim zdaniem niczym. Czy to powód do powiedzenia że deweloperka destabilizuje rynek??? Zrobcie zakaz fliperowania, zakaz deweloperowania i remontowania. Ceny na pewno spadną i wszyscy będą żyć szczęśliwie. To już było 1945-1989. Jak matołki kupują od pośredników po cenie ofertowej to przepłacają 10-20%. A potem mają pretensje do tych co szukają taniej.