Zakup mieszkania na firmę - wady i zalety

Zakup mieszkania na firmę - podstawowe informacje

W przypadku nieruchomości o wartości powyżej 60 tys. zł do 1 mln wynosi ona 1 010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Dla nieruchomości o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł taksa notarialna wynosi 4700 zł + 0,2 proc. nadwyżki powyżej 1 mln zł.

Podatek od zakupu nieruchomości na firmę

Korzyści z kupna mieszkania na firmę

Zakup mieszkania na wynajem przez osoby prowadzące własność działalność gospodarczą cieszy się dużą popularnością ze względu na to, że stanowi to dobry sposób na ulokowanie kapitału. Jest to o wiele bardziej opłacalna inwestycja niż lokowanie pieniędzy w lokatach bankowych czy innego rodzaju ryzykownych inwestycjach. Lokal zakupiony na wynajem może również sam na siebie zarabiać. Jeżeli najem nieruchomości będzie mieć wysoką rentowność, przedsiębiorca może liczyć na wzrost jej wartości.

Zakup mieszkania pod wynajem a VAT

Amortyzacja mieszkania na firmę a Polski Ład

Jeszcze do niedawna jedną z największych zalet zakupu nieruchomości na firmę była możliwość dokonywania odpisów z tytułu amortyzacji mieszkania. Amortyzacja to koszty związane ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych, która pozwala uznać ich zużycie za koszt uzyskania przychodu. Wobec tego odpisy zmniejszały przychód, powodując jednocześnie pomniejszenie podatku dochodowego.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku nastąpił zakaz amortyzowania domów oraz mieszkań. Początkowo miał on obowiązywać od początku 2022 roku, jednak został przesunięty o jeszcze jeden rok. Oznacza to, że do 31 grudnia 2022 roku nadal możliwe jest amortyzowanie mieszkań pod warunkiem, że zostały one nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.