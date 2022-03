Kto i kiedy powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Osoby zawierające umowy cywilnoprawne zobowiązane są do rozliczenia się z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2001 roku obejmuje on wyłącznie niektóre czynności cywilnoprawne. Część z nich wyszczególniona w ustawie, jest natomiast zwolniona z podatku. Co podlega PCC? Kto musi go zapłacić i ile wynosi kwota podatku?