Umowa pożyczki w rodzinie - na czym polega?

Pożyczka od rodziny – co to jest?

Pożyczka w rodzinie należy do grupy pożyczek od osób prywatnych, w związku z czym obowiązuje ją ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych . Opłata podatku pozostaje natomiast po stronie pożyczkobiorcy.

Pożyczka od rodziny a darowizna

Wiele osób zastanawia się, czy lepszym rozwiązaniem będzie zaciągnięcie pożyczki od rodziny, czy podarowanie pieniędzy w formie darowizny . Podstawową różnicą między umową pożyczki prywatnej w rodzinie a umową darowizny jest jednak to, że darowizna jest bezzwrotną zapomogą udzielaną członkowi rodziny dobrowolnie. W tym przypadku nie istnieje obowiązek spłaty zobowiązania, tak jak ma to miejsce przy pożyczce.

Darowiznę obowiązuje również podatek od darowizn i spadków, który w porównaniu do PCC przyjmuje znacznie wyższą wartość. Możliwe jest zwolnienie z podatku darowizny, jeżeli pożyczka nie przekracza odgórnie ustalonych progów w poszczególnych grupach podatkowych. Wobec tego darowizna będzie opłacalna wtedy, jeśli jej wysokość nie przekroczy 9637 zł.

Ponadto zdarza się, że umowa darowizny wymaga sporządzenia jej w formie aktu notarialnego. Będzie mieć to miejsce w sytuacji, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość.

Czy pożyczka od rodziny wymaga umowy?

Jak sporządzić umowę dla pożyczki w rodzinie?

Podatek od pożyczki w rodzinie

Stosownie do treści Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegać będzie umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do ich gatunku.