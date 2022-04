Pożyczka bez BIK - czym jest i kto może z niej skorzystać?

Czym jest BIK i jaką odgrywa rolę przy ubieganiu się o pożyczki i kredyty?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, czyli instytucja, której zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie informacji o zobowiązaniach kredytowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Wobec tego znajdować będą się tam informacje o finansowaniach zaciągniętych w bankach, SKOK-ach oraz w firmach pożyczkowych.

Ponadto w BIK znajdziemy pozytywne informacje o wnioskodawcy, tj. o terminowych spłatach zobowiązań, jak i negatywne na temat zadłużeń i występujących zaległości. Wszystkie te informacje tworzą natomiast tzw. historię kredytową. Jeżeli zaległości spłacane są terminowo, wówczas budowana jest dobra historia kredytowa, która umożliwia zaciągnięcie wyższego zobowiązania i jednocześnie pozwala na zaoferowanie przez instytucje bankowe o wiele lepszych warunków współpracy.

Biuro Informacji Kredytowej umożliwia zatem kredytodawcom oraz pożyczkodawcom dokładne sprawdzenie wiarygodności płatniczej osoby, która ubiega się o kredyt lub pożyczkę. Oprócz historii kredytowej w BIK znajduje się też ocena punktowa, czyli scoring będący punktową metodą oceny ryzyka kredytowego polegającego na ustaleniu wiarygodności kredytowej. Ustala się go poprzez porównanie profilu kredytobiorcy z kredytami innych osób, które otrzymały finansowanie.

Pożyczka bez BIK - co to jest?

Chwilówka bez BIK jak sama nazwa wskazuje, jest zobowiązaniem finansowym, które można otrzymać bez konieczności weryfikacji historii kredytowej wnioskodawcy w Biurze Informacji Kredytowej. Pożyczka tego typu udzielana jest natomiast na dowolny cel, a osoba, która ją zaciągnie, tak samo, jak w przypadku innych zobowiązań, musi spłacić określoną kwotę wraz z dodatkowymi kosztami.

Warto jednak mieć na uwadze, że niektóre firmy pozabankowe oferujące pożyczki bez BIK, mogą weryfikować inne rejestry dłużników, m.in. BIG Info Monitor, Rejestr Dłużników ERIF czy Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Kto może otrzymać pożyczkę bez BIK?

Szybka pożyczka bez sprawdzania w Biurze Informacji Kredytowej przede wszystkim przeznaczona jest dla osób mających problem z uzyskaniem kredytu ze względu na złą historię kredytową. W związku z tym, że nie będą one sprawdzane w bazie zobowiązań finansowych, nie muszą obawiać się o to, że chwilówka nie zostanie im udzielona. Co więcej, wziąć pożyczkę może nawet osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie komornicze.

Chwilówkę bez BIK zaciągnąć mogą również osoby nieposiadające historii kredytowej, które nie zdążyły jej jeszcze uzyskać. Ponadto z tego typu finansowania korzystają także osoby bez stałych dochodów, bezrobotne lub nieposiadające umowy o pracę.

Chwilówka bez sprawdzania w bazie BIK - podstawowe warunki

Aby uzyskać pożyczkę bez BIK konieczne będzie spełnienie kilku podstawowych warunków. Przede wszystkim finansowanie zaciągnąć może jedynie osoba pełnoletnia. Niektóre firmy mogą także zastrzegać sobie ukończenie wymaganego wieku, np. 21 lat. Osoby, które chcą wziąć chwilówkę, muszą dodatkowo posiadać m.in. ważny dowód osobisty, konto w banku, numer telefonu oraz adres e-mail.

Pożyczka bez BIK przez internet

Obecnie wiele osób, które potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, decyduje się na zaciągnięcie zobowiązania przez internet. Wówczas mogą oni skorzystać z chwilówek online bez BIK oferowanych przez niektóre firmy pozabankowe. Uzyskanie takiej pożyczki przez internet wiążę się z uproszczoną procedurą, a czas jej udzielenie może wynieść nawet do 15 minut.

Wystarczy w tym celu uzupełnić na stronie danej firmy formularz oraz poddać się obowiązkowej weryfikacji. W zależności od konkretnej firmy weryfikacji może polegać na wykonaniu przelewu na niewielką kwotę, ok. 1 zł na konto instytucji. Po pomyślnej weryfikacji kwota ta zwracana jest na konto wnioskodawcy wraz z otrzymaną pożyczką.

Ryzyko związane z pożyczkami bez weryfikacji

Pożyczki udzielane bez weryfikacji w bazie BIK wydają się korzystne przede wszystkim ze względu na to, że przyznawane są one niezależnie od poprzednich zobowiązań i historii kredytowej danej osoby. Co więcej, łatwy dostęp do tego typu pożyczek sprawia, że najczęściej zaciągają je osoby mające duże zaległości w spłacie poprzednich pożyczek lub kredytów.

Warto więc mieć świadomość, że zaciągnięcie kolejnej pożyczki w momencie, kiedy pozostałe zobowiązania pozostają niespłacone, nie jest dobrym rozwiązaniem. Wówczas wzrasta dług, co może doprowadzić pożyczkobiorcę do spirali długów i poważnych problemów ze spłaceniem należności.

Ponadto wzięcie pożyczki bez BIK często wiąże się z wysokimi stopami procentowymi i dodatkowymi opłatami, które także mogą przyczynić się do trudności w terminowej spłacie należności.

Pożyczka bez BIK - podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że największą zaletą chwilówek bez BIK jest brak sprawdzania wnioskodawcy w bazach, co w znacznym stopniu upraszcza i przyspiesza sposób udzielania finansowania. Przed podjęciem decyzji co do zaciągnięcia pożyczki warto jednak dokładnie sprawdzić warunki finansowania, ponieważ chwilówek bez BIK często mają o wiele wyższe oprocentowanie w porównaniu z tradycyjnymi kredytami i pożyczkami.

Ponadto jakiekolwiek opóźnienie w spłacie pożyczki skutkuje naliczeniem wysokiej kary, co może dodatkowo przyczynić się do wpadnięcia w spiralę długów. Udzielane kwoty w ramach pożyczki bez BIK, są również niewielkie, a okres ich spłaty jest o wiele krótszy i wynosi zaledwie kilka miesięcy.

Ostatecznie jednak to, czy taką pożyczkę opłaci się zaciągnąć, zależne będzie od indywidualnych czynników, które powinny zostać dokładnie przemyślane i przeanalizowane.

