Kolejna zmiana w podatkach. Chodzi o składkę zdrowotną

Jedna z nich przewiduje, że przedsiębiorca, który sprzeda samochód wykupiony z leasingu, zapłaci od niego nie tylko podatek, ale też składkę zdrowotną . - I to sporą, bo wykup jest z reguły za niewielką kwotę, przy sprzedaży wyjdzie więc duży dochód. A składkę będziemy liczyć właśnie od dochodu – mówi gazecie Cezary Szymaś, współwłaściciel biura rachunkowego ASCS-Consulting.

Zobacz także: Zyskasz, czy stracisz na "Polskim Ładzie"? Policzyliśmy to

Polski Ład. Zmiany w składce zdrowotnej

Cezary Szymaś zwraca uwagę, że składka będzie liczona nie tylko od dochodów z działalności, ale także wszystkich dodatkowych, m.in. właśnie ze sprzedaży auta wykupionego po leasingu. – Załóżmy, że przedsiębiorca leasingował samochód o wartości 120 tys. zł. W 2022 r. wykupił go po zakończeniu umowy za 2 tys. zł i sprzedał za 60 tys. zł. Dochód z transakcji to 58 tys. zł, bo do kosztów może zaliczyć tylko kwotę wykupu. Oprócz podatku przedsiębiorca zapłaci też składkę zdrowotną. Jeśli jest na skali, wyniesie 5220 zł. Jeśli na liniówce, 2842 zł – tłumaczy Cezary Szymaś.