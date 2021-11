Polski Ład namiesza już w grudniowych pensjach. Firmy w potrzasku

W połowie listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą reformę podatkową związaną z Polskim Ładem. To oznacza, że przedsiębiorcom pozostało zaledwie półtora miesiąca, by przeanalizować dokument liczący prawie 700 stron i dostosować swoją księgowość do wszystkich zmian w nim zawartych.