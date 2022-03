Masz oszczędności w walucie? Oto czego możesz się spodziewać w najbliższych miesiącach

Wojna w Ukrainie nie tylko poruszyła serca Polaków, ale skłoniła wielu z nas do kupowania benzyny na zapas, gwałtownej wypłaty gotówki z kont bankowych i wymiany oszczędności w złotówkach na dolary czy euro. Winna jest panika związana z tragiczną sytuacją za naszą wschodnią granicą, co jest odzwierciedlone w słabnącym kursie złotego. Jednak czy tak pochopne działanie będzie opłacalne? Eksperci są przekonani, że to tylko chwilowy kryzys, a sytuacja na rynku walutowym wkrótce wróci do normy.