Siła nabywcza pieniądza maleje też w związku z bardzo znaczącym osłabieniem polskiej waluty . Tylko w ciągu ostatnich kilku dni złoty względem dolara stracił na wartości ponad 7 proc. (wzrost kursu wymiany z 4 do 4,30 zł) . Jednak ten proces trwa już znacznie dłużej. Rozpoczął się już w połowie ubiegłego roku, gdy dolar kosztował poniżej 3,70 zł.

To wszystko sprawia, że oszczędności Polaków odkładane w bankach lub trzymane w przysłowiowej skarpecie bardzo szybko tracą realną wartość . Od kiedy mamy pandemię i Narodowy Bank Polski (NBP) obniżył stopy procentowe niemal do zera, lokaty czy rachunki oszczędnościowe praktycznie nie były w ogóle oprocentowane.

Uwaga na oszczędności. Oszuści są aktywni

– Rzecznik Finansowy, na podstawie napływających zgłoszeń od klientów, od dłuższego czasu obserwuje wzmożoną aktywność przestępców oraz nieuczciwych firm , które pod pozorem szybkiego i wysokiego zysku, nakłaniają klientów do ryzykownych zachowań – wskazuje w rozmowie z money.pl Mariusz Piaseczny z biura Rzecznika Finansowego.

Zauważa, że w ubiegłym roku wpłynęło dwukrotnie więcej zgłoszeń związanych z obietnicami zysków na rynku forex. Zamiast wysokiego oprocentowania z lokat w rzekome złoto, jak było w przypadku firmy Amber Gold , telefoniczni naciągacze namawiają do wirtualnych inwestycji w akcje, surowce czy waluty .

Rzecznik Finansowy przyznaje, że zjawisko to nie jest nowe i podobnie działają oszuści także w innych krajach. Mimo tego trudno sobie z nim poradzić.

– Przestępcy wykorzystują nasze słabości, a obiecując złote góry, zdobywają nasze zaufanie i usypiają czujność, co tylko ułatwia im zadanie. Z pewnością okres nisko oprocentowanych depozytów skłania inwestorów do poszukiwania sposobów na pomnożenie własnych środków, a co za tym idzie, otwiera nowe perspektywy przed przestępcami – komentuje Piaseczny.