Teoretycznie wraz ze wzrostem stóp procentowych w NBP w górę powinno iść oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Prezes Glapiński przyznał, że ciągle instytucje finansowe nie są skore do oferowania wyższych odsetek . Wyraził jednak przekonanie, że nastąpi to prędzej czy później.

Zyski z lokat? Dosłownie grosze

To śmieszne kwoty same w sobie, a wypadają jeszcze gorzej w zderzeniu z rosnącymi cenami. Dla utrzymania realnej wartości pieniądza roczne odsetki powinny być na poziomie 8,6 proc., co przy 1000 zł oznaczałoby 86 zł. Jeszcze przez długi czas nie ma na to najmniejszych szans.