victor 22 min. temu

Czynsz w mieszkaniach kupowanych na wynajem pojdzie drastycznie w gore...i tu do akcji wkraczaja zagraniczne fudusze, ktore wykupuja cale osiedla na pniu na wynajem - i tu czynsz bedzie nizszy...i kto jest ugotowany? Owszem sa optymisci, ktorzy twierdza, ze nic sie w tej materii nie wydarzy, to sa ci co kupili i ciagle kupuja mieszkania na wynajem ale trzeba bedzie podolac konkurencji zagranicznej, ktora do tego nie placi w Polsce podatkow.